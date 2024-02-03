Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Asla yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağım

İBB adayı Murat Kurum, Beylikdüzü'nde katıldığı bir programda önemli mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürekli çıktığı tatiller üzerinden gönderme yapan Kurum, “Biz asla ve asla yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız'' dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’nde “Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu.

"ASLA YAPMAYACAĞIZ"

Kurum, sık sık çıktığı tatillerle gündeme gelen ve seçim döneminde tüm Türkiye'yi gezerek İstanbul'u kaderine terk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Vatandaşlara söz veren Kurum, "Biz asla ve asla yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız'' dedi.

"METROLARIN İNŞAASINA 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAĞIZ"

Seçildikleri taktirde çalışmaların hızlanacağını söyleyen Kurum, "Tüm İstanbullularla birlikte 31 Martta bayram yaşayacağız. Metro inşaatlarının inşasına 1 Nisan itibariyle başlayacağız'' ifadelerini kullandı.