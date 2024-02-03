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    • Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Murat Kurum, İBB, Orhan Gencebay, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Usta sanatçı Orhan Gencebay, İBB adayı Murat Kurum için özel bir seçim şarkısı besteledi. Şarkının sözlerinde seçim sloganı "Sadece İstanbul"a gönderme yapılırken, "Seni çok seviyorum sen muradımsın, İstanbul İstanbul şimdi İstanbul, Sadece İstanbul yeniden İstanbul" denildi.

    Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. 

    SÖZLERİNDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKİYOR

    Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan "Sadece İstanbul"a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

    KURUM DA ŞARKIYI PAYLAŞTI

    Kurum şarkıyı “İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba.” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.


    Şarkının sözleri şu şekilde:

    "İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

    Seni çok seviyorum sen muradımsın

    İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

    Sadece İstanbul yeniden İstanbul


    Türkiye’mizin göz bebeğisin

    Sen Allah’ın bizlere hediyesisin

    Bütün dünyanın gözü var sende

    Sen rabbimin bizlere emanetisin

    Her yanın cennetten bir köşe gibi

    Sen iyinin güzelin alametisin

    Dünyada bir eşin bir benzerin yok

    Sen Allah’ın lütfu kerametisin


    İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

    Seni çok seviyorum sen muradımsın

    İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

    Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin


    İstanbul dünyanın başkenti sensin

    Sen tarihin en büyük efsanesisin

    Türkiye’m seninle gurur duyuyor

    Ne mutlu sen hep bizimlesin

    Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

    Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

    Saymakla bitmez ki eşin yok senin

    Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulMurat KurumİBBOrhan Gencebay
    Haberler > Gündem > Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı
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