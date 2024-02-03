Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı

Usta sanatçı Orhan Gencebay, İBB adayı Murat Kurum için özel bir seçim şarkısı besteledi. Şarkının sözlerinde seçim sloganı "Sadece İstanbul"a gönderme yapılırken, "Seni çok seviyorum sen muradımsın, İstanbul İstanbul şimdi İstanbul, Sadece İstanbul yeniden İstanbul" denildi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi.

SÖZLERİNDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKİYOR

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan "Sadece İstanbul"a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

KURUM DA ŞARKIYI PAYLAŞTI

Kurum şarkıyı “İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba.” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Şarkının sözleri şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul



Türkiye’mizin göz bebeğisin

Sen Allah’ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah’ın lütfu kerametisin



İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin



İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiye’m seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin"