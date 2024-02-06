AİHM ve Yargıtay'ın kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalıdır

Her deprem müteahhitler, mühendisler, hatta işçiler bile sorumlu tutuldu. Belediye başkanları hiç hesap vermedi. Danıştay ve AİHM kararlarına rağmen hiç başkanlara dokunulmadı. Ancak, belediye başkan yardımcısını sorumlu tutan, yıkılan Adıyaman Grand İskender Oteli ile ilgili bilirkişi raporu bu yönde olumlu bir adım oldu.

Haber Merkezi ANKARA - Asrın felaketinin yıl dönümünde acılar tazeliğini korurken, yıkılan binalara ruhsat izni veren belediye başkanlarının ve kamu görevlilerinin sorumlulukları yeniden gündeme geldi. Gazi Üniversitesi tarafından Adıyaman’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği Grand İskender Oteli için hazırlanan bilirkişi raporlarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem ‘Tali kusurlu’ sayıldı. Raporda, otelin afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğine uyulmadığının yazıldığı görüldü. Daha önce de Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2011 Van depreminde yıkılan binaya yapı ruhsatı veren ilçe belediye başkanına “görevi kötüye kullanma” suçundan hüküm kurmuştu. Yine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1999 depremi sonrasında “Deprem sebebiyle oluşan zarardan idarenin sorumlu tutulabileceğine” karar vermişti.

BUGÜNE KADAR AFETLERDEN HESAP VEREN BELEDİYE BAŞKANI YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de 2015 yılında 1999’daki depremle ilgili Türkiye’yi “sorumlularla ilgili etkili soruşturma yürütmediği” gerekçesiyle suçlu bulmuştu. Bütün bu yargı kararlarına rağmen bugüne kadar belediye başkanları veya kamu görevlileri hakkında işlem yapılmaması tepki çekerken, gazetemize değerlendirmelerde bulunan hukukçular, kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN BELEDİYENİN SORUMLULUĞUDUR"

Hukukçu Hadi Dündar: Burada önemli olan belediyenin sorumluluğudur. Belediye imar planını düzenlerken fay hattını dikkate almış mı? Zemin sıvılaşma durumu için rapor hazırlamış mı? Bölgeye verilen imar planının deprem risklerini göz önünde bulundurup ona göre kriterler belirlemiş mi? Verilen ruhsatlarda bu kriterler baz alınmış mı? Görevini yerine getirip denetleme yapmış mı? Binaların yapımında kullanılan malzemeler için örnekler alınıp rapor hazırlamış mı? Bütün bu hususlar belediye başkanı ve Belediye Meclisinin görevleri arasındadır. Belediyenin bünyesinde kim hangi görevi yerine getirmeden imza atmışsa sorumluluğu doğmaktadır.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Hukukçu Cüneyt Toraman: Bu depremde 2002’den sonra yapılıp yıkılan binalar da var. Bunlardan kesinlikle belediye başkanı da imar müdürleri de sorumlu. Çok etkin denetim görevleri var, bunların yerine getirilmesi gerekiyordu. Kimsenin gözünün yaşına bakılmaması lazım.

Adıyaman’da Grand İskender Otelinde ölenlerin avukatı Nazan Akça Subaşı, bilirkişi raporunda belediye başkan yardımcısının sorumlu olduğuna açıkça yer verildiğini belirterek “Bu sefer elimizdeki raporda ‘Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem, Fen İşleri Müdürü Mithat Solgun ve Ruhsat Büro Şefi Ömer Ünlü kusurludur’ diye yazılı. Bu da ülkemizde devam eden yargılamalara örnek teşkil edecektir” dedi. Şubaşı emsal rapor sayesinde yargılamaların da önünün açılacağını aktardı.

22 BLOKTAN İKİ BİNA KALDI, TOPLU MEZAR GİBİ

Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası 1.400 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaş’taki 22 bloklu Ebrar Sitesi’nin son hâli görüntülendi. Şehirde en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’nde depremden sonra geriye sadece iki binanın kaldığı görüldü.