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    • 1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Deprem, Kahramanmaraş, Ebrar Sitesi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören illerden biri Kahramanmaraş. 1.400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin son hali ise havadan görüntülendi.

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde simgeye dönüşen Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin son hali havadan görüntülendi.

    1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali

    Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 bina kaldığı görüldü.

    1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali

    Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor.

    1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali

    Daha önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde şimdi moloz parçaları var.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremKahramanmaraşEbrar Sitesi
    Haberler > Gündem > 1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali
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