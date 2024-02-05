1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Şubat 2024 10:49 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 10:59 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören illerden biri Kahramanmaraş. 1.400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin son hali ise havadan görüntülendi.