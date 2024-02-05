1.400 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi'nin depremden önceki ve sonraki hali
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören illerden biri Kahramanmaraş. 1.400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin son hali ise havadan görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde simgeye dönüşen Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin son hali havadan görüntülendi.
Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 bina kaldığı görüldü.
Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor.
Daha önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde şimdi moloz parçaları var.