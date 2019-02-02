Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) madenleri uzaktan algılama çalışmalarında İHA’ları da devreye sokacak. Maden aramaları için potansiyel alanları belirlemek ve çeşitli haritalar çıkarılması için ‘uzaktan algılama’ mekanizması da güçlendiriliyor. MTA bu yıl içerisinde maden arama, deniz kıyısı değişimleri, jeolojik haritalama gibi amaçlara hizmet etmesi için ileri teknoloji İHA’ları da devreye sokacak. İHA’lar madenlere ve jeolojik değişimlere ilişkin net bilgi verecek.

MTA, Türkiye’deki ‘Uzaktan Algılama’ çalışmalarını başlatan ilk kurum. MTA, Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların katılımıya oluşturulmuş, hazırlanan rapor sonrasında Uzaktan Algılama Birimi 1975 yılında kurulmuştu. Daha sonra adı “Dr. İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi” olan kurum, İHA’ları devreye alacak. 2018’de 4 bin 151 kilometrekarelik alan uzaktan taranmıştı.