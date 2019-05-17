Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Aylardır ekonomik ve siyasi açıdan zor dönemden geçen ve son olarak darbe girişimini püskürten Venezuela’dan Türkiye’ye açık davet geldi. Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Yomana Koteich, Türkiye başta olmak üzere, dost ülkelerin ekonomik iş birliği katkılarını daha da artırmalarını beklediklerini, kendilerinin her zamankinden daha fazla teşvik ve fırsatlar sağlayacağını söyledi. Türk diplomatlarla bir toplantı yapan Venezuelalı Bakan Koteich; tarım, gıda, otomotiv, ormancılık, turizm ve tekstil başta olmak üzere öncelikli alanları belirlediklerini ve bu alanlarda Türk yatırımcılarla her türlü pazarlığa açık olduklarını vurguladı. Koteich’in toplantıda, bütün Türk firmaların talepleri ile bizzat ilgilenileceğini aktardığı ifade edilirken; üretimini durdurarak Venezuela’yı terk eden bir lastik firmasının fabrikasının, başka bir Türk firmasına verilebileceğini söylediği bildirildi. Koteich, büyük yatırımlarla yenilenmesine rağmen yeterince gemi trafiği sağlamayan La Guaira Limanı’nda, tamamen Türkiye’nin kontrolünde ve yönetiminde özel bir bölge tesis edilebileceğini de aktardı. Koteich ayrıca, başta tekstil sektöründe olmak üzere atıl durumda olan bazı fabrikaların Türk firmalarına devredilebileceği ve Türkiye’ye özel turizm bölgeleri veya oteller tahsis edilebileceğini gündeme getirdi.

ENFLASYON YÜZDE 13’E DÜŞECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak azalmasını bekliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Direktörü Yves Lemay “Bu yılın sonunda yüzde 18,5’e gerilemesini bekliyoruz. 2020’de ise daha da azalarak, yüzde 13’e çekilmesini öngörüyoruz” dedi. Türkiye’de ekonomik daralmanın bu yılın bir noktasında hafifleyeceğini ve 2020 yılında iyileşme yaşanacağını söyleyen Lemay “Türkiye’nin ekonomik çeşitliliği, genç iş gücü ve hükûmetin bilanço tablosu, ekonominin güçlü yönleri arasında” diye konuştu.