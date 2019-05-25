Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Leipzig kentinde Uluslararası Ulaştırma Forumu’na katılan Bakan Turhan, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

5G, Huawei’ye bağlı bir teknoloji değil. 5G sistemine geçiş için en önemli aşamalardan birisi, altyapının oluşturulması. Ondan sonra 5G’ye uygun kullanıcıların kullanacağı cihazların pazarlanması ve imalatı... En önemli altyapı çalışmalarından birisi, fiber optik geniş bant siteminin yurt sathına yaygınlaştırılması. Diğer sistemlerden en önemli farkı, sadece kişiler arasında bilgi, ses, görüntü aktarımı değil, araçlar ve nesneler arasında da iletişimin sağlanması. Bunun için altyapı lazım. Vericilerin kapsama alanının genişlemesi, büyümesi lazım. Sistemi farklı altyapı uygulayıcılarıyla da yaparız. Bu, Huawei’ye bağlı bir şey değil. Sistemi kullanacak olan araçların imalatını yapan farklı imalatçılardan da alabiliriz ama bu hizmeti operatörler verecek. Ülkemizde yüzde 90’ını 3 firma yapıyor. Kalan yüzde 10’unu ise aracılar ya da dar alanda hizmet verenler, özel amaçlı firmalar yapıyor. Bu manada 5G dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de Huawei’ye bağlı değil. Onun için güvenlik endişemiz yok.