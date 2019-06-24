Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 257,9 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, ons altın ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,8 primle 261,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 1,53 azalışla 257,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,33 primle 1.402,95 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, "Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.