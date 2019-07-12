Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla birlikte önceki gün 5,7557’yi gören dolar kuru, FED Başkanı Jerome Powell’ın verdiği güvercin mesajlar sonrası yüzde 1’lik değer kaybıyla, günü 5,6761’den tamamladı. Düşüşünü dün de sürdüren 5,66 seviyesine kadar geriledi. Borsa yeniden 100 bin seviyelerini test ederken altın fiyatları da yükselişini üçüncü güne taşıdı. Altın, yatırımcıların Fed’in güvercin tutumunu değerlendirmeleri ve beklenenden daha güçlü çıkan ABD istihdam verileri sonrası para politikasının gevşetilmesine yönelik şüphelerin azalması ise birlikte tekrar ons başına 1.400 doların üzerine tırmandı.