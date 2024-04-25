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Dışişleri'nden Şili'ye '1915' tepkisi: Karar yok hükmündedir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden Şili&#039;ye &#039;1915&#039; tepkisi: Karar yok hükmündedir!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın yok hükmünde olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararı yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, kararın soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırı olduğu vurgulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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