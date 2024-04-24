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CHP'den 1915 Ermeni olaylarına ilişkin skandal! Sezgin Tanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;den 1915 Ermeni olaylarına ilişkin skandal! Sezgin Tanrıkulu, &quot;sözde soykırım&quot; törenine katıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 1915 olaylarına ilişkin dünyadaki Ermeni lobilerine karşı mücadelesini sürdürürken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan büyük bir skandal geldi. Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını anma törenine katıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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