AK Parti'de yeni anayasa hazırlığı! Siyasi partilerle görüşme başlıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa çalışmaları için siyasi partilerinin kapısını çalacaklarını belirten Güler, "İlk 4 madde ve çekirdek haklarla ilgili bir tasarrufumuz olmaz. Parti grupları olarak önümüzdeki dönemlerde bunun bir yönetimini anlayışını, bir yol haritası noktasında ziyaretlerimiz olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programını konuk olarak, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün gündeme yönelik sorularını cevaplandırdı.

"İLK 4 MADDEDE TASARRUFUMUZ OLMAZ"

Özer'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

İlk 4 madde ve çekirdek haklarla ilgili bir tasarrufumuz olmaz. Parti grupları olarak önümüzdeki dönemlerde bunun bir yönetimini anlayışını, bir yol haritası noktasında ziyaretlerimiz olacak.

"YAMALI BOHÇAYA DÖNMÜŞ ARTIK"

Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. AK Parti diğer siyasi parti gruplarını ziyaret edecek. Cemil Çiçek’in döneminde 64 maddeye kadar uzlaşı olmuş sonrasında başka şeyler olmuş. Bu dönemde sonuç alma noktasında demokratik sivil anayasayı milletimize hediye etmek istiyoruz. Bu anayasaya yamalı bir bohçaya dönmüş artık.

"ÇOĞULCU ANAYASA İSTİYORUZ"

Sivil, demokratik ve çoğulcu anayasaya istiyoruz. Geçmişten bugüne belirli odakların hazırladığı anayasaya milletimizin beklentilerini karşılayacak durumda değildir