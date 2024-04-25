Hobi bahçesi çılgınlığı! Açılan kontenjanın 10 katı başvuru oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuru süreci tamamlanırken, 22 bin 647 başvuru yapıldı.

Kayseri’deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarını ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak için kente yeni hobi bahçeleri kazandırıldı. Daha yeşil bir Kayseri için çalışan büyükşehir, Altınoluk Hobi Bahçesi’nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi’nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi’nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi’nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi’nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi’nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesini hayata geçirdi.

KURA ÇEKİLECEK

7 farklı bölgede toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için 3 Nisan itibariyle başlayan başvurular, 23 Nisan’da sona erdi. Hobi bahçesi için kuraya hak kazanan vatandaşlar, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde kura çekimine katılacak. Büyük salonda, dev ekranda, noter tarafından dijital olarak çekilecek kurayı izlemek isteyen vatandaşlar yerinden takip edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, hobi bahçeleri ile emekli vatandaşlara, hem doğayla iç içe bir yaşam imkânı hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunuyor.