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Haberler > Ekonomi > Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor

Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ışkın bitkisi ortaya çıkmaya başladı. Yayla muzu olarak bilinen ve birçok hastalığa şifa olan ışkına yoğun talep var. Işkın toplama için gece saat 03.00'te yola çıkan vatandaşlar, 5 saat yol yürüyerek topladıkları bitkinin kilosunu 200 liradan satıyor. Günde 150 kilo ışkın toplayan vatandaşlar günlük, 30 bin liraya kadar kazanç sağlıyor. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzu kulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın bitkisinin olgunlaşmasıyla bölgede yaşayan bir çok vatandaşa gelir kaynağı oldu. Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlardan kopardığı Işkın bitkisini ilçe merkezine getirerek kilosunu 150 liradan satarak aile geçimini sağlıyor.

Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor - 1. Resim

"BİRÇOK HASTALIĞA İLAÇ" 

Işkın bitkisinin başta kalp rahatsızlığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geldiği için yoğun talep gördüğünü belirten vatandaşlardan Zülküf Ebinç, yüksek dağlardan kopardığı ışkın bitkisini ilçede satarak ailesini geçindirdiğini söyledi. Ebinç, “Bu bitkinin adı ışkındır. Yayla muzu olarak da biliniyor. Işkın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişiyor. Bir çok hastalığa ilaç olduğunu biliyoruz. Başta kalp rahatsızlığı olmak üzere tansiyon rahatsızlığı ve şeker hastalığına ilaçtır. Biz bunu aile geçimimizi sağlamak için sabah erken saatlerde grup olarak çıkıp yüksek dağlardan kopararak getirip kilosunu 150 liradan satıyoruz” dedi.

Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor - 2. Resim

"GÜNLÜK 150 KİLO TOPLUYORUZ" 

Işkın bitkisini koparmak için gece saatlerinde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Hasan Yıldırım, “Bu bitki yüksek kesimlerde yetişiyor. Bu bitki şifalı olduğu için çok tercih ediliyor. Şu anda kilosunu 150 ile 200 lira arasında satıyoruz. Herkes çok tercih ediyor. Günlük 150 kilo toplayarak satıyoruz. Bu bitkiyi koparabilmek için gece saat 03.00 gibi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 saat yol yürüyoruz. Çok yüksek yerde yetiştiği için dönüşümüz akşamı buluyor” diye konuştu.

Toplamak için 5 saat yürüyorlar! Günlük kazançları 30 bin lira, yok satıyor - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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