Bitcoin yeniden düşüyor! Bu seviyelere dikkat

Bitcoin’de son dakika! Dün 67 bin doların üzerini test eden BTC, bugün 64 bin dolar sınırına kadar geriledi. FED’den faiz indirimi beklentilerinin düşmesi ve doların güçlenmesi; Bitcoin’de kalıcı yükselişlerin önüne geçiyor. Analistler; 67 bin dolar geçilmeden BTC’nin güven vermeyeceğini, aşağıda da 63 bin doların kritik olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son haftalarda HALVING (yarılanma) süreci, FED’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve jeopolitik gerilimlerle birlikte dalgalanan BTC fiyatlarında, bir yukarı bir aşağı hareketler devam ediyor. Kripto para piyasalarında “kalıcı toparlanma” trendinin henüz tesis edilemediği görülürken; geçen hafta 59 bin 600 dolara kadar gerileyen BTC, bu haftanın ilk yarısında 67 bin dolara kadar yükselmişti. Bitcoin fiyatında son iki işlem gününde tekrar satışlar takip ediliyor.

25 NİSAN BTC FİYATI VE BEKLENTİ

Bitcoin fiyatı 25 Nisan işlemlerinde sabah saatlerinde, 64 bin-64 bin 500 dolar bandına yakın seyrediyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 67 bin 100 dolar görülmüştü. Böylece bu seviyeye göre son 24 saatte gerçekleşen gerileme yaklaşık yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

BTC’de 13 Nisan sonrası dönemde 67 bin doların aşılamadığı görülürken; bugün itibarıyla 66 bin 500’de bulunan 5 günlük ortalama kısa vadeli direnç olarak takip ediliyor. Düşüşlerin devamı halinde 63 bin dolar desteğinin korunması gerektiğini vurgulayan analistler; BTC’de kısa vadede yatay bir bantta hareketlerin devam edebileceğini öngörüyor.

BTC HALVING SONRASI YORUM

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, Bitcoin’de HALVING (Yarılanma) sonrası yükseliş beklentisinin hemen karşılık bulmayabileceğini ve piyasada arz-talep dengesinin oturması için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çelik, “Son yarılanma işleminin ardından BTC’nin arzında azalma başladı. Bu arada BTC’nin bilinirliği artıyor. Regülasyonlarla birlikte piyasada güven unsuru tesis ediliyor. Çekimser olanlar piyasaya geliyor, fonlamalar yükseliyor. Talep artıyor. Bu denklemde normalde fiyat artışı bekleniyordu” diye konuştu.

BTC FİYATI NEDEN GERİLİYOR?

Ancak fiyatları etkileyen tek unsurun HALVING olmadığına dikkat çeken Çelik, “İsrail-İran gerilimi ve FED Başkanı Powell’ın ABD’de enflasyonun uzun süre yüksek kalacağını söylemesi, faiz oranlarını da düşürmede aceleci olmayacaklarını vurgulaması, Bitcoin’de fiyatlamalara yansıdı. Şu anda faiz indirimi en iyi ihtimalle sonbahara kalmış gibi görünüyor. Bu gelişmelerle birlikte bazı yatırımcıların BTC’de kâr satışlarına yöneldiğini gözlemliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BITCOIN’DE MADENCİLERE DİKKAT!

BTC’de madenciler tarafına da bakılması gerektiğini aktaran analistler; yarılanma sonrasında ödül miktarının düştüğünü, zorluk derecesinin arttığını, madencilerin de bu zorlukla mücadele etmek için ellerindeki teknolojiyi yenilemeleri gerektiğini belirtiyor. Bu durum madencilere ek maliyet getiriyor. Bu maliyeti karşılamak üzere HALVING dönemlerinde madenciler tarafından da piyasaya satışlar gelebiliyor. BTC’de fiyatların düşük kalması halinde, madencilerin kâr marjı da düşüyor. Bu noktada BTC’de üretim iştahının da devam etmeyebileceği belirtiliyor.