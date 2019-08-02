Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos ayına girilmesi ve Kurban Bayramı Arefesinin 10 Ağustos 2019 olması sebebiyle ikramiyelerini alacağı günü bekleyen emeklilere kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, 2018 yılında yasalaşan kanunla birlikte her dinî bayram öncesi 1000’er lira ikramiye alıyor. Yapılan açıklamalarda ikramiye tarihinin 5-9 Ağustos arasında olacağı belirtiliyor. Kesin tarihin açıklandığı tarihte ikramiyeler hesapta olacak. Memur ve işçi emeklilerinin yanı sıra, SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye ödeniyor. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar da aylık oranına göre ikramiye alıyor.