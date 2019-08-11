Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmde son dönemde şaha kalkan Türkiye, artan ziyaretçi sayısına rağmen “kişi başı harcamalar” konusunda istenen hedefe bir türlü ulaşamıyor. Gelen ziyaretçi sayısı açısından rekor üstüne rekor kırılıyor. Ancak turistlerin kişi başı bıraktığı para, 15 yıl öncesinin bile gerisinde seyrediyor. Yılın ilk altı ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 12 artışla 21 milyon kişiyi geçti. Aynı dönemde turizm gelirleri 12 milyar 603 milyon dolara ulaştı. 2019’un ilk yarısında kişi başına turist harcaması ise, 625 dolarda kaldı. Bu rakam, 2004 yılında 843 dolardı.

Turist harcamalarının azalmasında; halı ve mücevher gibi pahalı alışverişin azalması etkili oluyor. Bu ürünlerin önemli müşterisi, kruvaziyer gemileriyle geliyordu. Son yıllarda azalan gemi sayısı, harcamaların düşmesini de beraberinde getirdi. Bununla birlikte gelen turistler, tatil boyunca otellerinden çıkmıyor. Şehirlere gidenler de ağırlıklı olarak AVM’lerde harcama yapıyor. 2000’li yılların başında kuyum ve el yapımı halılarıyla meşhur olan Kapalıçarşı, son senelerde turistlerin gözünden düştü. Gelen turist halı, kilim ve mücevher almıyor. Turistlerin kişisel harcamalarına bakıldığında, yüzde 12’sini ayakkabı ve giyecek oluşturuyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’ye gelen turistler 1,5 milyar dolarlık ayakkabı ve giyim eşyası alırken; halı ve kilim için yalnız 52 milyon dolar harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2002’de turistler Türkiye’de 302 milyon 604 bin dolarlık halı ve kilim, 1 milyar 127 milyon dolarlık ayakkabı ve giyim eşyası almıştı. Bu rakamlar 2018’de ayakabı ve giyim eşyasında 3,2 milyara yükselirken, halı ve kilimde 93 milyon dolara düştü.