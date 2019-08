Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Ancak Bağdat yönetimi bu defa yasak yerine, kapısını Türk ürünlerine açacak. Irak Tarım Bakanlığı, almış olduğu kararla üç aylığına Türkiye’den kırmızı et ve dondurulmuş deniz balık ithalatına izin verdi. Irak’ın atmış olduğu bu adımın arkasında, “kırmızı etin yerel pazarı etkilemeyeceği” düşüncesi etkili oldu. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan, “Et ve Süt Kurumu’nun üreticiden aldığı ve ithal ettiği 48 bin ton karkas et stoklarda bekletiliyor. İç piyasada bunlar eritilemedi. Etin de belli bir ömrü var. 6 aydan fazla bekletemezsiniz. Bu sebeple ticari kabiliyetten ziyade, etlerin heba olmaması için böyle bir adım atıldı. Buradan en az yarayla çıkmak için ihracat çözümü devreye girdi. Ürünler cazip fiyattan satılacak” diye konuştu.