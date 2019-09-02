İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı. 