İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (2 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)
02.09.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı. Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? İşte (2 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları
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647794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647794.aspx
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