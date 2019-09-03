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Enflasyon rakamları açıklandı!
03.09.2019 - 10:01 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.
Etiketler : enflasyon,rakam,açıklandı,
647993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647993.aspx
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