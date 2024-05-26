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Haberler > Ekonomi > 65 bin lira maaşa çalışmak ister misiniz? Bu merkezden belge alan doğrudan işe giriyor

65 bin lira maaşa çalışmak ister misiniz? Bu merkezden belge alan doğrudan işe giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
65 bin lira maaşa çalışmak ister misiniz? Bu merkezden belge alan doğrudan işe giriyor
İş İmkanları, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen ekskavatör operatörlüğü kursunda son eğitimler tamamlandı. Bugüne kadar 800 kişinin belge aldığını ifade eden Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, kurs bitirme sertifikası alan herkesin kolaylıkla iş bulabildiğini ifade etti. En düşük maaş 30 bin TL'den başlıyor, 65 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ekskavatör operatörlüğü kursundan bugüne kadar 800 kişi eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını aldı. Sahada uygulamalı olarak ekskavatör kullanan kursiyerler, eğitimciler tarafından denetleniyor.

Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, belgesini aldı. En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi.

65 bin lira maaşa çalışmak ister misiniz? Bu merkezden belge alan doğrudan işe giriyor - 1. Resim

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, "Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalara işe girebilmektedir. Bize ulaşan 200'ün üzerinde vatandaşımız da fabrikalarda şuan faal olarak çalışmaktadır. Kurslarımız devam ediyor" dedi.

Eğitimlere katılan kursiyer, "Çok güzel çalışıyoruz. Bugün de belge almak için imtihan yapıldı. Ben kursa iş bulabilmek için Bolu'dan katıldım" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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