Günlük yevmiyeleri gündem olmuştu! Jandarma harekete geçti, Senegalli çay işçileri için karar verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında günlük en az 2 bin TL yevmiye aldığı öğrenilen Senegalli çay işçileri gündem olmuştu. Senegalli çay işçilerinin kaçak çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul’a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul’a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, şunları anlatmıştı:

"İlk yılımda Of’ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal’den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim.

Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal’den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of’luyum."