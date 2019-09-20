Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son teknoloji model ve ekipmanların sergileneceği fuarda, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200’ün üzerinde tekne satışa çıkacak. Teknelerin fiyatları 60 bin liradan başlayıp milyon dolarlara kadar ulaşacak. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin yer alacağı fuar sırasında ziyaretçilerin tekneleri deneme imkânı da olacak. Düşük bütçeler için deniz keyfine fırsat sunan ekonomik teknelerin de olacağı fuarda yarışmalarda aday gösterilen süper lüks tekneler de bulunacak.