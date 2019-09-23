Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ olduğunu hatırlatan Bakan Varank “KOBİ’lerimiz bu raporla bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde ve sektörel bazda nerede olduğunu görebilecek. Firma özelindeki bu raporlar sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi’ne entegre edilerek. KOBİ’lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek. KOSGEB, raporlardan çıkan makro ve mikro ölçekli analizlere göre, yeni destek programları oluşturacak veya mevcut destek programlarını revize edecek. KOBİ’lere destek verilirken bu raporlar da dikkate alınacak. Daha güçlü KOBİ’lere ihtiyacımız var” dedi.