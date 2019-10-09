Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GİB tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlarda vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalara yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) konulacak. Yeni dönemde taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda satış raporu GİB bilgi sistemine otomatik olarak gönderilecek. Taslağa göre eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan elektronik kayıt ünitesi olmayanlar, en geç 1 Ocak 2021’e kadar kullanılabilecek. Elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2023’ü aşmamak üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanılması mümkün olacak. 1 Ocak 2023’ten itibaren pompalara bağlanan eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca düzenleme gereğince, akaryakıt dağıtım şirketleri ve istasyonları, 1 Temmuz 2020’ye kadar, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına dâhil olacak.