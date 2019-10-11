Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün önde gelen markalarını ve yeni ürünlerini tüketiciyle buluşturan 8. Kayseri Mobilya Fuarı, kapılarını açtı. Fuarda konuşan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, sektörün yüzde 80 yerliliğe sahip olduğunu, cari fazla verdiğini, doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek “Ülkenin her ilinde üretim gerçekleşiyor. 2000’li yılların başında sektör ihracatı sadece 180 milyon dolardı. Geçen yıl 170’den fazla ülkeye 3,2 milyar dolarlık mobilya ihracı gerçekleştirdik. İhracatı 18 yılda 18 kat artırmışız. Bu yılki hedefimiz 3,8 milyar dolar” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “Bugün artık kaliteli mal üretip pazara sunmak yeterli değil. Görsellik hızla büyüyen bir olgu. Fuarlar mobilya sektörü için çok önemli. Mobilyanın son 10 yılda yaptığı ihracat atağı ortada” dedi. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, da “İddia ediyorum, Türkiye’nin mobilya sektörünün yarışamayacağı ülke yok ama ihracatımız çok düşük. Kısa sürede 10 milyar doları, orta vadede 22 milyar doları buluruz. İtalyan mobilyası ihracatı 22 milyar dolar. Çin 35, ABD 18 milyar dolar. Bizim bu rakamı yükseltmemiz gerek. Ülkeden ülkeye koşmalıyız” dedi.