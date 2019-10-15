Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ekim’e kadar açık kalacak fuara, 110 ülkeden yaklaşık 5 bin TV ve dijital içerik sağlayıcısı katılıyor. Türkiye’den ise 22 firma fuarda yerini aldı. Bu yıl milli katılımı organize ettiklerini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Dizi ve film yapımcılarımız ihracatta iyi bir başarı elde etti. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Bu potansiyelleri var. 300 milyon dolar ihracatla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyoruz. 156 ülkeye ulaşan Türk dizileri sayesinde, Türkiye’nin kültürel ve turistik alanları tanıtılıyor, gastronomi turizmi canlanıyor” dedi. Sektörde artık “Kaçı Amazon Prime, Netflix, iTunes gibi global platformlarda yer almıştır?” sorusunun öne çıktığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: Doğru ürünlerle, yapımlarla Netflix gibi global platformlarda sağlam bir yer edinmemiz gerekiyor. BluTV ve PuhuTV gibi kendi dijital kanallarımıza ve benzeri çıkacak girişimlere destek olmalıyız. Rekabet edebilmelerini sağlamalıyız. Türk dizilerini dünyada asıl meşhur eden ‘açık kanalları’ da kesinlikle ihmal edemeyiz.