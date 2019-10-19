Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bal, zeytinyağı gibi kalitesi gözle anlaşılmayacak olan ürünlerde artan dolandırıcılığa karşı üreticilerden uyarı geldi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci “Beş litrelik zeytinyağının 120-130 liranın altında satılması kesinlikle mümkün değil. 85, 90, 100 liraya satıyorlar ama içinde zeytinyağı değil; kanola, ayçiçek yağı veya pirina yağı oluyor. Pirina yağının içine çok az zeytinyağı esansı katarak ‘sızma zeytinyağı’, ‘erken hasat’, ‘organik zeytinyağı’ diyerek satıyorlar. Organik yağın litresi 35-40 lira civarında” dedi.

Zeytincinin en önemli sıkıntılarından birinin tağşiş olduğunu belirten Semerci “Şu anda bir litre zeytinyağının toptan fiyatı 19-20 lira. Üretici bu fiyata tüccara verir. Tüccardan müstahsil makbuzunu alan üretici litre başına 80 kuruş prim alır ve toptan fiyat belirlenir” dedi ve tağşiş edilmiş yağı zeytinyağının fiyatına karşı uyardı.