Bal, zeytinyağı gibi kalitesi gözle anlaşılmayacak olan ürünlerde artan dolandırıcılığa karşı üreticilerden uyarı geldi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci “Beş litrelik zeytinyağının 120-130 liranın altında satılması kesinlikle mümkün değil. 85, 90, 100 liraya satıyorlar ama içinde zeytinyağı değil; kanola, ayçiçek yağı veya pirina yağı oluyor. Pirina yağının içine çok az zeytinyağı esansı katarak ‘sızma zeytinyağı’, ‘erken hasat’, ‘organik zeytinyağı’ diyerek satıyorlar. Organik yağın litresi 35-40 lira civarında” dedi.
Zeytincinin en önemli sıkıntılarından birinin tağşiş olduğunu belirten Semerci “Şu anda bir litre zeytinyağının toptan fiyatı 19-20 lira. Üretici bu fiyata tüccara verir. Tüccardan müstahsil makbuzunu alan üretici litre başına 80 kuruş prim alır ve toptan fiyat belirlenir” dedi ve tağşiş edilmiş yağı zeytinyağının fiyatına karşı uyardı.
Zeytinyağı diye kanola satıyorlar
Tüketicilerin natürel ve organik gıda ürününe olan talebi, bu konuda dolandırıcılığı da artırdı.
Bal, zeytinyağı gibi kalitesi gözle anlaşılmayacak olan ürünlerde artan dolandırıcılığa karşı üreticilerden uyarı geldi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci “Beş litrelik zeytinyağının 120-130 liranın altında satılması kesinlikle mümkün değil. 85, 90, 100 liraya satıyorlar ama içinde zeytinyağı değil; kanola, ayçiçek yağı veya pirina yağı oluyor. Pirina yağının içine çok az zeytinyağı esansı katarak ‘sızma zeytinyağı’, ‘erken hasat’, ‘organik zeytinyağı’ diyerek satıyorlar. Organik yağın litresi 35-40 lira civarında” dedi.
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