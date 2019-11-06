Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, P&G’nin ABD’den sonra en büyük ikinci pazarı. P&G Türkiye olarak sağlık sektöründe de büyümek istiyoruz” dedi. P&G Türkiye’nin, kısa bir süre önce Türkiye de dâhil olmak üzere sekiz ülke için hub hâline geldiğini ifade eden Turnaoğlu “P&G Türkiye merkez ofis liderliğinde yönettiğimiz ülkelere yeni ülkeler bağlandı. Bugün itibarıyla, Türkiye, 6 farklı saat diliminden ülkeyi yönetiyor. Artık Orta Asya’da yedi ülkenin yönetimini İstanbul’dan gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. P&G’nin Türkiye’de satılan ürünlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin Türkiye’de üretildiğine dikkati çeken Turnaoğlu, 25 farklı ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.