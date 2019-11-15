Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kargo sektörünün öncü markalarından Aras Kargo, e-ticaret sektörünün bileşenlerinin konuşulduğu ECHO Summit kapsamında düzenlenen ECHO Awards’da kargo kategorisinde ‘En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan’ marka seçildi. Gerçekleştirilen törende ödülü şirket adına Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın aldı.

Jürinin tüketicilerden oluştuğu ödülle ilgili görüşlerini paylaşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak halkın söz sahibi olduğu bir ödül programında böylesine önemli bir kategoride ödülle takdir edilmiş olmamız bizleri çok gururlandırdı. Son 2 yıldır KOBİ e-ticaret raporuna göre de KOBİ’lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi seçiliyoruz. E-ticaret sitelerinden verilen siparişler her yıl büyük oranda artıyor. Aras Kargo olarak özellikle e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu alanda kazandığımız ödüller yaptığımız işe inancımızı daha da artırıyor. Şirketimize bu ödülü kazandıran çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Titiz bir hazırlık sürecinin ürünü olan ve kapsamlı metodolojiyle dikkat çeken ECHO Awards’da iki aşamalı bir ölçüm gerçekleştirildi. Kazanan şirketler, Akademetre Research Company’nin e-ticaret kullanıcı ve müşterilerine en iyi deneyimi sunan ‘pazar yeri’ ve ‘markaları’ değerlendiren özel bir yazılımı ve Türkiye’yi temsil eden IBBS-Düzey 1 seviyesinde 12 ilde (İstanbul, Bursa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum), bin 200 kişiyle yapılan anketlerle belirlendi.