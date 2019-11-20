Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Kanada’ya ihraç edilmesi gündemde olan balon balığıyla ilgili çalışmaya gazetemiz ulaştı. İki yıldır balon balığı hakkında çalıştıklarını açıklayan bir Bakanlık yetkilisi “Balıkçılara, avladığı balık karşılığında kilo veya tane üzerinden ödeme yapılacak. Belirli toplama merkezleri oluşturulacak ve buralardan firmalara satılacak. Böylece hem balıkçılar desteklenecek hem ülkeye döviz girecek. Ödenecek fiyat daha sonra açıklanacak” dedi. Süveyş Kanalı üzerinden denizlerimize gelen ve çoğu zaman balıkçılara zarar veren bu balıkla 10 yıldır mücadele ettiklerini kaydeden yetkili “Şu anda sayılarını belirlemeye yönelik çalışıyoruz. Çanakkale’den Hatay’a kadar birçok bölgeden örnek aldık. Aldığımız örneklerde toksin oranı nedir? Toksin hangi mevsimde ne kadar yüksek çıkıyor? Balık işlenebilir mi? Eti sanayide kullanılabilir mi? Araştırmasını yaptık” diye konuştu.

Kanada’daki firmayla anlaşılması durumunda bazı yasakların da ortadan kaldırılacağını kaydeden Bakanlık yetkilisi şunları söyledi: Hâlihazırda balon balığının karaya çıkartılması yasak. Anlaşma sağlanırsa kontrollü şekilde çıkarılmasının önü açılacak. Bakanlığın her koyda görev alabilecek personeli bulunuyor. Tamamen serbest kalması mümkün değil. Vatandaş bunu tüketirse büyük olaylar çıkabilir.