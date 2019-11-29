Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

Turizm sektörünün önemli temsilcileri, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; turizmin, dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında olduğunu belirterek “Tanıtımda yükselen pazarlara odaklanacağız. Ana pazarlara ilave olarak; Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara yöneleceğiz. 2023’te Uzak Doğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4,5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesini hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin “2023 Turizm Strateji Planı”nı anlatan Bakan Ersoy, özetle şunları kaydetti:

¥ Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarında kapasite artırımı ve yenileme ihaleleri Haziran 2020’ye kadar tamamlanacak. Antalya’nın toplam yolcu kapasitesi, 2021 sonunda iki katına çıkarılacak.

¥ Burada kruvaziyer limanı da Mart 2022’de hizmete girecek. Galataport’a ise ilk gemi, 4 Nisan’da yanaşacak. 2023 hedefimiz 2 bin gemi seferi ve 4 milyon yolcu...

¥ 1,5 milyon sağlık turistinden, 10 milyar dolar kazanacağız. Hedef ülkelerde ileri tanı merkezleri ve sağlık turizmi irtibat ofisleri kuruyoruz, dünyada ilk olacak. Bunlar Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere, 20 ülkede açılacak.

¥ 1 Nisan-1 Kasım tarihleri arasında Thomas Cook’un 850 bin açığını; Easyjet, TUI, jet2.com, British Airways, Turkish Airlines, Sun Express hava yolu ve tur operatörleri şirketlerinden, gidiş-dönüş için yaklaşık 1 milyon 298 bin 425 ek koltuk koyarak kapattık.

¥ İç turizmi 81 ile yaymak zorundayız. Sadece Antalya’da turizm olmaz.

¥ Türkiye’nin lezzet haritasını çalışmamız lazım. 2019 verilerine baktığımız zaman konaklama gelirimizin 10 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Gastronomi gelirimiz 5 milyar dolar. Bunun birbiriyle paralel olması lazım. Burada açık olduğunu gördük. 2020 için bir çalışma başlattık. 2020 yılını “Türk Mutfağı” ilan edeceğiz.

KONAKLAMA VERGİSİ YENİ YÜK GETİRMESİN

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı “Konaklama vergisi, hemen hemen dünyanın çoğu turizm şehirlerinde uygulanmakta ve misafirden alınmaktadır. Biz de bunu misafirden almalıyız. Ancak sektöre yeni yükler getirmemeli” diye konuştu. 2011’de 2016’ya kadar istikrarlı büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erkan Yağcı, şöyle devam etti: 2016 krizi, önemli sonuçlar doğurdu. Tekrar 2015’deki seviyeye gelmemiz ancak 2018’de oldu. Üç yıl mücadele verdik. Yeniden büyüme trendine geçtik, bunu korumalı ve büyütmeliyiz.

