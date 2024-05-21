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Kuşadası'nda flaş karar! Halk plajlarında artık şemsiye ve şezlonglar ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuşadası&#039;nda flaş karar! Halk plajlarında artık şemsiye ve şezlonglar ücretsiz
Kuşadası, Plajlar, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle bakım ve işletme yetkisi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Kararla birlikte halk plajlarında bundan böyle şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak.

Kuşadası plajları yapılan yeni bir protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Protokolün imzalanmasının ardından konu ile ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun yeniden Kuşadası Belediyesi’ne devredilmesinin kent turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"KONUKLARIMIZ GÜZEL PLAJLARIMIZIN TADINI ÇIKARACAK" 

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Hemşehrilerimize ve konuklarımıza ise birbirinden güzel plajlarımızın tadını çıkarmak kalacak. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımızın plajlarımızdan en verimli ve keyifli şekilde yararlanması için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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