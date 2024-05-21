Çinli şirketler Türkiye'ye akın edecek... Ankara-Pekin arasında 'Enerji Dönüşümü' anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile birlikte Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Çinli şirketlerle de bir araya gelen Bakan Bayraktar, Çin’in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS ve CATL heyetiyle Türkiye’ye yapılacak yatırımları görüştü.

Türkiye ile Çin arsında enerjide önemli bir anlaşmaya daha varıldı. ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından iki hafta sonra Çin’de önemli temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile birlikte Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Bayraktar, ziyareti kapsamında Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile de bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Yaptığımız görüşmede, ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliğimizi, ülkelerimizde ve üçüncü ülkelerde geliştirme yönünde mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

İmzaların atılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE AKIN EDECEK

Bakan Bayraktar, Çin’de ilk olarak en büyük enerji firmalarından olan ve Türkiye’de yatırımları bulunan SPIC şirketinin yetkilileriyle görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Bayraktar, "Ülkemizin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda süregelen nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik" mesajını verdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde Çinli enerji şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti, Çinli finans kuruluşları ve enerji borsalarının temsilcileriyle görüştü. Türkiye’de yatırımları bulunan TCC Şirketi Başkanı Liang Jun Xiang ve heyetiyle başta kritik mineraller olmak üzere Türkiye’deki yeni yatırım fırsatlarını görüşen Bayraktar, Çin’in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS temsilcileriyle Türkiye’de inşa edilebilecek hem konvansiyonel hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji depolama sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden CATL heyetiyle de Türkiye’de batarya depolama fabrikası kurulmasına yönelik farklı yatırım modellerini istişare etti.

POTANSİYEL PROJELER

Bakan Bayraktar, Türkiye’de hem özel hem de Eti Maden ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarıyla önemli projeler gerçekleştiren CMEC Şirketi Başkanı Wang Bo ve heyetiyle yaptığı görüşmede ise mevcut yatırımlara ilave olabilecek potansiyel projeleri masaya yatırdı. Çin’in önemli gruplarından ENERGY CHINA ve POWERCHINA yetkilileriyle de Türkiye’deki büyük ölçek yenilenebilir, yeşil hidrojen ve madencilik alanlarında yatırım imkanlarını ele aldı.

ABD'YE GİTMİŞTİ

Bakan Bayraktar, 8-9 Mayıs’ta ABD’nin başkenti Washington'da mevkidaşı Jennifer Granholm ile iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı’nı başlatmıştı. Bayraktar ayrıca BOTAŞ ile ABD’li enerji şirketi ExxonMobil arasında Türkiye’nin 10 yıl süreyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon tona kadar LNG tedarik etmesini sağlayacak anlaşmanın imza törenine katılmıştı.