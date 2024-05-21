"Yüzde 25 kira zammı sınırı devam etsin mi?" anketi! Vatandaş, Bakan Şimşek'le aynı fikirde değil 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili "Devam etmesi için bir sebep yok" demişti. Areda Survey tarafından yapılan ankette, vatandaşların yüzde 59,5'i zam sınırının uzatılması gerektiğini söyledi.

Kiralarda fahiş artışın önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik zam sınırı 1 Temmuz 2024'te sona erecek. Bu tarihten sonra uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum." diyerek uygulamanın sona ereceğinin mesajını vermişti.

Ancak vatandaş Bakan Şimşek'le aynı fikirde değil. Areda Survey tarafından "Yüzde 25 kira zammı sınırı devam etsin mi?" diye sorulan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

EV SAHİPLERİ Mİ KİRACILAR MI MAĞDUR?

Areda Survey araştırma şirketi, kiracı ve ev sahibi tartışmalarını verilerle gözler önüne serdi. Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre kiracı / ev sahibi tartışmalarında halkın yüzde 59’u kiracıların, yüzde 41’i de ev sahiplerinin mağdur olduğunu söyledi.

KİRA ZAMMI SINIRI DEVAM ETMELİ Mİ?

Araştırmaya katılan kiracıların yüzde 86’sı son bir yılda resmi zam oranını (%25) aşan kira zammıyla karşılaştığını ifade etti. Halkın yüzde 59,5’i resmi kira zam oranının Temmuz 2024’ten sonra da uzatılması gerektiğini savundu.

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AİDAT ZAMLARI DA SORULDU

Kira zamlarının yanı sıra tartışmaya konu olan aidat zamları da vatandaşa soruldu. Halkın yüzde 92,1’i, aidatlara da resmi bir sınır getirilmesi gerektiğini ifade etti.

KİRA ARTIŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Araştırmada, kiraya verdiği gayrimenkulü olanların yüzde 59,3’ü, kira bedelini arttırırken ekonomik durum ve enflasyonun etkili olduğunu belirtirken, yüzde 30,9’u gayrimenkulün fiyatını belirlerken bölgeyi baz aldığını ifade ediyor. Yüzde 8,4’ü evinin / iş yerinin değerine yapılan tadilat gibi iyileştirmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca yüzde 1,5’i de ulaşım imkanlarının etkili olduğunu dile getiriyor.

YÜZDE 72,2'YE GÖRE EV SAHİPLERİ FIRSATÇI

Araştırma verilerine bakıldığında, toplumun yüzde 77,2’si kira artışları belirlenirken ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığı kanaatinde.

Halkın yüzde 58,9’u ev sahibi veya kiracısıyla bir sorun yaşamadığını söylerken yüzde 41,1’i de sorun yaşadığını ifade ediyor. Ev sahibi ile sorun yaşayanların yüzde 45,5’i bu sorunun kaynağı olarak kira bedeli anlaşmazlığını gösteriyor. Yüzde 20’si kiraya kanun dışı artış yapıldığını ifade ederken yüzde 10,4’ü ev sahibinin kendisini çıkarmak istediğini belirtti.

Yüzde 9,5’i kirayı zamanında ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, yüzde 3,9’u kiracının çıkmasını isteyip çıkmadığı konusunu öne sürdü. Yüzde 2,6’sı ev sahibinden habersiz tadilat yapıldığını, yüzde 2,2’si ev sahibinin gerekli tadilatları yapmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 2’si depozito konusunda anlaşamadıklarını söyledi. Yüzde 1,7’si mülkün hasar görmesi, yüzde 1,5’i kira bedelinin tahliye için bahane olarak kullanılması ve yüzde 0,3’ü gürültü / komşuları rahatsız etme gibi sebepleri öne sürdü.