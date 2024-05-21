Yavru Vatan KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2024 14:21 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 14:47 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu. Yavru Vatan'da net asgari ücret, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 29 bin 640 lira oldu. Böylece asgari ücret yüzde 23.5 zamlanmış oldu.