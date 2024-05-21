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Yavru Vatan KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yavru Vatan KKTC&#039;de yeni asgari ücret belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu. Yavru Vatan'da net asgari ücret, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 29 bin 640 lira oldu. Böylece asgari ücret yüzde 23.5 zamlanmış oldu. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücrete zam geldi. Yavru Vatan'da 2024'ün ikinci asgari ücreti, yüzde 23.5 oranında arttı. 

KKTC'DE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücret zammını devlet işçi tarafının onayı ile belirledi. Alınan karar doğrultusunda asgari ücret net 29 bin 640 lira oldu. Brüt ücret ise 34 bin 70 TL'ye çıktı.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ 

Yeni asgari ücret 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Öte yandan KKTC'de asgari ücret senede 3 kez belirleniyor. 

OCAKTA 24 BİN TL'YE ÇIKMIŞTI?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti. Böylece 1 Mayıs itibarıyla asgari ücrete 5 bin 640 lira zam gelmiş oldu. 

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 

Türkiye'de asgari ücrete ocak ayında yüzde 49 zam yapılmıştı. Alınan karar doğrultusunda asgari ücret 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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