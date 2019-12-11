Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç adayın yarıştığı seçimde yarış Yusuf Gecü, Betül Eren Işık ve Gürbüz Oruç arasında geçti. 470 delege sandık başına gitti. Yusuf Gecü 241, Betül Eren Işık 191, Gürbüz oruç 30 oy aldı. İpi göğüsleyen mevcut başkan Gecü, ekip arkadaşlarına teşekkür etti “Allah'ın izniyle derneğimizi daha da ileri taşıyacağız. Merter, bugün Türkiye’nin önemli ticaret merkezlerinden biri. Merter’den İstanbul Havalimanı’na talebimiz üzerinde Havaist otobüs seferleri konuldu. İş adamları her on beş dakikada bir kalkan otobüslerle yurt içi ve yurt dışı etkinliklerine katılıyor" dedi. 25 yıldır Merter'de ticaret yaptığını belirten Gecü "İnşallah ömrümün sonuna kadar burada olacağım" diye konuştu. Gecü, yakın zamanda İstanbul Havalimanı’nda TİM ve İHKİB gibi çatı kuruluşlarıyla dünyanın en büyük ihracat fuarını yapacaklarını ifade etti.

Başkan Yusuf Gecü’nün yönetim kurulu üyeleri şu iş adamlarından oluştu: Mustafa Yaran, Mehmet Kocaman, Ömer Kara, Gürbüz Turan, Şahin Bayhan, Muharrem İpek, İbrahim İsaoğlu, Suat Sekman, Gündoğan Koca, Fatih Zeyrek, Fikret Tekgöz, Ekrem Kap Coşkun Alpay, Bekir Karabuya.

Yönetim Kurulu (yedek): Murat Dede, Ali Melih Kalkan, Servet Tekin, Şefik Soğanlı, Cüneyt Uzala, Eray Yükseloğlu, Beşir Özhan, Ramazan İktimur, İbrahim Sayın, Kemal Baran, İsmail Güler, Fatih Karabulut, Hasan Gökhan Kökten, Enes Toklukdemir

Denetleme kurulu asil: Bilal Ardıç, Kenan Demirtürkoğlu, Ufuk Muslu.

Denetleme kurulu (yedek): Mehmet Şenbahar, Cengiz Samuk, Ayhan Türker.

Disiplin kurulu asil: Hamza Recepoğlu, Hasan Gökçeoğlu, Yücel Ayan.

Disiplin kurulu (yedek): Okan Atabeyoğlu, Murat Yıldırım, Mustafa Öksüz.