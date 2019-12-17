Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), alüminyum, döküm, yapı malzemeleri ve bağlantı elemanları sektörlerinden birçok firmanın katılımıyla Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirdi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohamed bin Towar al-Kuwari ve bölgedeki büyük projeleri ihale eden Asghgal’ın (Bayındırlık Bakanlığı) Başkanlık Ofisi Temsilcisi Ahmad Ali H al-Ansari ile bir araya gelen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, ortak iş birlikleri ve projelere yönelik temaslar gerçekleştirdiklerini ifade etti.



‘BÜYÜK İHALELER İÇİN GÖRÜŞTÜK’

Asghgal tarafından ihale edilen projelerde yıl içerisinde 55 bin işçinin istihdam edildiğini ve son derece şeffaf bir sistem ile ihalelerin web sayfasında yayınlandığını anlatan Öztiryaki, bölgedeki büyük ihalelerde yer almak üzere Asghgal ile birebir görüşmeler yapıldığının altını çizdi. Heyete katılan firmaların Katarlı firmalarla iş yapmak hususunda çok istekli olduklarını belirten Öztiryaki, Katar pazarının metal sektörü için gelecek vaad ettiğini vurguladı.

Katar’ın dünya müteahhitlik sektörünün en önemli pazarlarından biri olduğuna işaret eden Öztiryaki, “Katar’da yerel satın almacılarla bir araya gelerek son derece verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Katar Türk ihracatçısı için önemli bir pazar ve ihracatımızda öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaza dayalı sanayisi, dışa açılma çabası ve milli gelirinde petrol dışındaki sektörlerini de güçlendirmek istemeleri sonucu, yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Bugün Katar’a toplam ihracatımız 1 milyar dolar iken demir ve demir dışı sektör ihracatımız ise 72 milyon dolar. Toplam ihracatımızda yüzde 69, sektör ihracatımızda ise yüzde 55 oranında artış yakaladık” değerlendirmesinde bulundu.



2022 Dünya Kupası büyük potansiyel

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, Katar’ın satın alma gücünün yüksek olması ve katma değerli ürün ihtiyacının avantaj olduğunu kaydederek, “Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması da sektörümüz için ciddi bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bin Towar Al-Kuwari ise geçtiğimiz yıl içerisindeki Türkiye’de çalışan 130 Katarlı firmanın 450 Türk firması ile iş ilişkisi kurduğunu söyledi.

