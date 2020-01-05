Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kasım 2015’te yaşanan uçak krizi sonrası Türk domates ihracatçısı en büyük pazarını kaybetmişti. İlişkilerin normalleşmesiyle tekrar başlayan ticarette kota uygulamasının kaldırılması için de girişimler sürüyor. Rusya hâlihazırda Türkiye’den belirli firmalardan yılda sadece 150 bin ton domates alıyor. 29 Aralık tarihi itibariyle ülkeye gönderilen domatesin 135 bin ton seviyesinde olduğu öğrenildi. Kota uygulamasının domatesleri Rusya’ya gönderecek firmalarda da çekinceler yaşattığı ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordineli olarak Rus makamlarıyla kotaların kaldırılması için görüştüğü firmalara aktarıldı. Rusya, ithalat yasağını kaldırarak domates konusunda kotalı bir şekilde ihracat uygulaması başlatılmıştı. İlk olarak 50 bin ardından 100 bin ton olan kota miktarı, Nisan 2019 sonunda 150 bin tona yükseltilmişti. Kota takibini domates ticareti yapan firmalardan gelen haftalık rakamlarla Ticaret Bakanlığı yapıyor. Türkiye’nin 2015’te toplam domates ihracatı 367 milyon dolar olurken, Rusya’nın bundaki payı 260 milyon dolardı. Uçak krizinden önce Türkiye, Rusya’ya yılda yaklaşık 340 bin ton domates ihraç ediyordu.