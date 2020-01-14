Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 465,06 lira alış fiyatı, 476,70 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde 290,63 lira alış fiyatı, 290,75 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (İşte 14 Ocak 2020 altın fiyatları)
14.01.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İşte 14 Ocak 2020 altın fiyatları...
Etiketler : Çeyrek,gram altın kaç tl,Altın fiyatlarında son durum,
674964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674964.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER