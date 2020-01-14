Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 465,06 lira alış fiyatı, 476,70 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde 290,63 lira alış fiyatı, 290,75 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.