Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvenin ‘Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek’ başlıklı oturumunda konuştu. “Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor” diyen Albayrak, Türkiye’nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi olduğunu kaydetti.

‘MERKEZ’ FED KADAR BAĞIMSIZ

Merkez Bankasının tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini ifade eden Bakan Albayrak “Merkez Bankası en az FED kadar bağımsız” dedi. Önümüzdeki dört yıl boyunca seçim olmayacağını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: Yeni sistemin performansı çok mükemmel sonuçlar gösterdi. Faiz oranları çok yüksekti şimdi düştü. Enflasyon faiz oranını etkiliyor. Tek haneli olacağını göreceğiz. Türkiye’de ilk defa kurumlar aynı hedefe sahip.