Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsada zayıf seyir devam ederken dünkü işlemlerde endeks 118 bin puan sınırına yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise, önceki gece yükseldiği 60 dolar seviyesinden gerilemeye başladı ve 58 dolara kadar çekildi. Üretimin yavaşlaması ve petrole talebin gerilemesinden endişe ediliyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin durma noktasına doğru gittiği anormal bir dönemde piyasalarda voli vurma hevesiyle hareket edenlerin dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Çünkü önümüzü göremediğimizi düşünüyoruz. Bunun risk değil belirsizlik olduğu görüşündeyiz. BIST100 endeksi, 124.500 seviyesini gördükten sonra virüs etkisiyle gerileyen global borsalara paralel seyrediyor. 118 bin, kısa vadeli destek olarak izlenebilir” dedi.