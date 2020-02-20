Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el araç fiyatlarının artmasıyla birlikte kayıt dışı satışların arttığına dikkat çeken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel “Kendi müşteri portföyümüzdeki insanlar bile etraflarından araba alıp satmaya başladı. Mesleği olmadığı hâlde birçok insan araba alıp satıyor. Doktor, memur araba alıp satıyor. Herkes bizim işimizi yapmaya başladı. Bu da bu sefer piyasada ve fiyatlarda bir dengesizlik oluşturmaya başladı. Öyle bir pozisyona geldik ki iş çığırından çıktı” diye konuştu. Ertemel, bunun önüne geçmek için internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi. Ertemel “Biz bu konularla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu durumları Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında yaptığımız girişimlerde sürekli gündeme getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bunlarla da ilgili sonuç alacağız. Bunu federasyonumuz şu anda takip ediyor. Kesinlikle bununla ilgili olumlu dönüş yapılacağını düşünüyoruz. Tahmin ediyorum birkaç ay içinde bununla ilgili bir sonuç elde edeceğiz. Aslında bu süreç başladı. Noterlere Hazine ve Maliye Bakanlığından yazılar gidiyor. Noterlerden artık bir yıl içerisinde 2 ve ya 3’ten fazla araç alıp satanların listesini istemeye başladılar” diye konuştu.