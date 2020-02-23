Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında 3.3 milyon ton un ihracatıyla 1 milyar 100 milyon Dolar gelir sağlayarak, 7 yıldır Türkiye’nin dünyanın un ihracat şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan TUSAF, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12-15 Mart tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace’ta “TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi”ni düzenlemeye hazırlanıyor. Un sektörüyle ilgili dünyada düzenlenen ilk 10 kongrenin içerisinde yer alan, bu sene 16. düzenlenecek kongrenin ana konusu ise “Buğday ve Un: Üretim, Ticaret ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 delegenin ağırlanacağı bu dev kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı da bulunacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın ve hem bürokrasiden hem STK temsilcilerinden hem de sektör paydaşlarından birçok önemli ismin katılacağı kongreyle ilgili açıklama yapan IAOM (Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği) Avrasya ve TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy: “18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörü, Türkiye’yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden bir tanesidir. Sanayicilerimiz şu anda 163 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Un sanayisi, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Başka bir deyişle dünyaya satılan her 3 kg unun 1 kg’ını Türkiye satıyor. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2019 yılında da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. 2019 yılında 3.3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon Dolar girmesini sağladılar. TUSAF olarak çalışmalarımızı daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarımızla birlikte sektörümüzü değerlendirmek adına 15 yıldır ‘TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi’ni düzenliyoruz. Bu sene 16.’sını düzenlediğimiz kongrede, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek” dedi. Kongre programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için www.tusaf2020.org internet adresi incelenebilir.