Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli röntgen makinesi üretimi yapan Dinamik Röntgen’in Genel Müdürü Muhammed Demirel, maske-solunum cihazında olduğu gibi, iki ay sonra röntgen cihazlarının kapasitesinin de yetmeyebileceği uyarısında bulundu. Bu süreçte akciğer taramalarının önemine değinen Demirel, talep hâlinde üretim kapasitelerini artırabileceklerini söyledi. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir de bugün bazı ülkelerin yaşadıklarını Türkiye’nin iki ay sonra yaşayacağını vurgulayarak, ihtiyaç duyulan cihazları üretenleri belirleyip, iki-üç aylık, hatta bir yıllık ihtiyacı talep etmek gerektiğini dile getirdi.