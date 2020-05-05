63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı. Planlanan tutarın üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar "Nitelikli firmaların ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz. Sektördeki birikim ve tecrübelerimizi reel sektöre aktararak ülke ekonomisini destekleyeceğiz" dedi.
Emlak Katılım'dan ilk sukuk ihracı
05.05.2020 - 05:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emlak Katılım, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladı.
Etiketler : emlak katılım,
701685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701685.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER