Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı. Planlanan tutarın üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar "Nitelikli firmaların ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz. Sektördeki birikim ve tecrübelerimizi reel sektöre aktararak ülke ekonomisini destekleyeceğiz" dedi.