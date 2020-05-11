Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da, bu dönemde, daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek, 30 gün düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde olacak. Hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise, sonraki faturaya yansıtılacaktır. Ödenmiş faturalarda da, esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte, abonelerimizin talebi hâlinde 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenleme yapılabilecek. Bu durumda, ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi, talep hâlinde iadesi sağlanacaktır" denildi.