Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğünlerin birçok meslek kolunu yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Palandöken "Yıl ortalama 500 bin çift ülkemizde yuva kuruyor. İşletmeciden fotoğrafçıya, çiçekçiden pastacıya, kuyumcudan mobilyacıya, beyaz eşya satıcısından konfeksiyoncuya kadar 415 meslek kolunu etkileyen düğünler ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Bir düğünün ortalama maliyetinin 80 bin lira olduğu düşünülürse, ekonomiye büyük canlılık gelecektir. Açık havada yapılacak düğünler, salgın açısından daha az risk taşıyor. Bu şekilde düğünlerin başlaması, tüm sektörleri hareketlendirerek işsizliğin tırmanmasının önüne geçecek" ifadesini kullandı.