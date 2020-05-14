Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenliğinin yüksek olması nedeniyle demir yolu taşımacılığına talebin önemli ölçüde arttığına işaret eden Karaismailoğlu; Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya'ya ait hatların ray genişliğiyle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ray genişliğinin farklı olması nedeniyle vagon aktarması ya da tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu şöyle devam etti: Gürcistan sınırına kurduğumuz konteyner aktarma sistemiyle söz konusu aktarmaları hızlandırdık. Böylece günlük net 3.500 tona kadar kapasiteyi de artırdık. Şu anda aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içinde 1.200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıkmış bulunuyor.