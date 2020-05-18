Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Teşvik programlarına başvurular için bürokratik süreçlerin azaltılması gerektiği vurgulanan raporda, bu programların ve desteklerin tek bir kamu kurumu altında toplanması tavsiye edildi. Raporda yer alan öneriler özetle şöyle: Türkiye’nin önceliklerine uygun olarak stratejik sektörlerde yerlileşme, sanayi üretimi AR-GE ve inovasyon temaları altında yer alan faydalanıcılara pozitif ayrımcılık sağlanmalı. Aynı amacı taşıyan bazı programlar ve uygulamalar tek bir şemsiye program altına toplanmalı. Teşvik programları, Endüstri 4.0 gibi yükselen küresel eğilimlere uygun olarak tasarlanmalı.



Siparişler yoğunlaşıyor desteği üç ay uzatalım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için üç ay süre ile çalışanın günlük brüt kazancının yüzde 60’ının ve genel sağlık sigortası primlerinin karşılandığı Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir üç ay uzatılmasının işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ödeneğin geçen yaklaşık iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatladığını anlatan Avdagiç “Ekonomide ibrenin hazirandan itibaren yukarı doğru çıkacağını görüyoruz. Bazı sektörlerimizden son günlerde ‘yoğun siparişler' aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizim cesaretimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.